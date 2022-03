Apple setzt Verkäufe in Russland aus

Krieg in der Ukraine

© imago images / Imaginechina-Tuchong Apple stoppt Russland-Geschäft

Apple hat wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine die Verkäufe seiner Produkte in Russland ausgesetzt. Die Exporte in alle Handelskanäle des Konzerns in dem Land seien bereits vergangene Woche gestoppt worden, teilt das US-Unternehmen mit.