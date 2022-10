Wie Rebuy dem Circular Living einen neuen Beat geben will

© Rebuy Rebuy wirbt mit eigenem Song für einen nachhaltigeren Konsum

Seit über zwanzig Jahren sind Schnäppchenjäger:innen bei Ebay unterwegs, über Vinted kann man Kleidung tauschen, verkaufen oder verschenken, die Too-Good-To-Go-App bekämpft Lebensmittelverschwendung, für Tausch und Verleih von Alltagsgegenständen gibt es ebenfalls Apps. Was manche Menschen aus persönlicher Vorliebe heraus tun, ist aber auch aus Gründen der Nachhaltigkeit sinnvoll. An diesem Punkt setzt die aktuelle Awareness-Kampagne von Rebuy an.