Logo des Max-Awards 2023

Der Deutsche Dialogmarketing Verband (DDV) hat für seinen Max-Award die öffentliche Abstimmung gestartet. Anders als bei herkömmlichen Kreativwettbewerben, bei denen Fachjurys die Awards verleihen, setzt der Wettbewerb Max in seiner finalen Stufe auf ein Online-Voting, bei dem jeder mitmachen kann.

Die Abstimmung läuft noch bis zum 23. April. Am 9. Mai werden die Max-Awards, die Leistungen im Dialogmarketing honorieren, im Rahmen des OMR-Festivals in Hamburg verliehen.

"Transparenz und Einbeziehung der Öffentlichkeit bei der Vergabe der Preise haben oberste Priorität. Deshalb entscheidet über die finale Platzierung der Arbeiten ein öffentliches Online-Voting an dem jeder teilnahmeberichtigt ist", heißt es beim DDV. In einem zweistufigen Juryverfahren wurden alle eingereichten Arbeiten nach den Kriterien der Kreativität und Effizienz beurteilt. Aktuell haben es 23 Arbeiten in die Shortlist des Awards geschafft.Für die Vorauswahl war eine Jury aus zahlreichen Marketing- und Medienexperten verantwortlich, darunter Martell Beck, CMO von DB Cargo, Henrieke Henschel, Bereichsleiterin Customer & Campaigns bei OTTO, Christian Heinrich, Dialogmarketing-Spezialist bei der DekaBank, Jonas Keller, Executive Creative Director bei Philipp und Keuntje, Ann-Sophie Sell, Head of Creative bei Advertace, und Horizont-Korrespondentin Catrin Bialek.