Das German Design Council (GDC) hat als Stiftung den Auftrag, das Thema Design in Deutschland zu repräsentieren, dazu gehört auch die Vergabe zahlreicher Preise. Für die Automobilbranche ist das der Automotive Brand Contest. Dabei steht das Produkt Auto zwar im Fokus, der Preis wird aber für die Präsentationsfläche, ihre Architektur und ihre Rolle bei der Kommunikation mit dem Konsumenten vergeben. Im kommenden Jahr wird der Preis übrigens neu konzipiert und dann "ABC Award 2021 – The whole World of Mobility" heißen. Hier eine Auswahl von Messeauftritten und anderen Veranstaltungen aus der Welt der Automobilhersteller, die das GDC über die Jahre prämiert hat.