Wie Vodafone den häuslichen WLAN-Frust abbauen will

© Antoni Giga Die neue Vodafone-Kampagne wirbt für stabileres Internet

Anfang 2020 hielten mit dem Beginn der Corona-Pandemie und im Zuge der Lockdowns Homeoffice und Homeschooling Einzug in die eigenen vier Wände der meisten Menschen. Und spätestens seit dieser Zeit gingen bei vielen auch die Internetprobleme los. Abhilfe soll nun das neue "Super WLAN" schaffen, das Vodafone in einer eigens durch Antoni Giga entwickelten Kampagne feiert. Neben stabilem Internet, das bis in die Untiefen des eigenen Kellers reichen soll, verspricht die Kampagne gleich eine Rundum-Heimnetzwerk-Optimierung.