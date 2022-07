Mit einembei den Brutto-Spendings gehört Vodafone in diesem Jahr nicht gerade zu den Treibern des Werbemarktes. Doch das könnte sich jetzt ändern. Am heutigen Montag startet der Düsseldorfer Telekommunikationskonzern mal wieder eine breit angelegte Kampagne. Im Mittelpunkt der von Antoni Giga kreierten Werbeoffensive mit dem Claim "Sag ‚Hi‘ zu Deinem GigaZuhause" stehen die diversen Technologien, mit denen die Kunden der Marke ans Internet angeschlossen werden. Was arg technisch klingt, versteht aber dank gutem Storytelling so ziemlich jeder.