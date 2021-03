© Imago / Claus Bergmann AOK-Logos beim Spitzen-Handball? Nach der KKWerbeV wäre das nicht mehr erlaubt

Die saarländische Landesregierung hat als erste in Deutschland ein Werbeverbot für Non-Food-Artikel verabschiedet, um während des Lockdowns Besucherströme im geöffneten Einzelhandel zu vermeiden. Die Werbeindustrie fühlt sich gegängelt. Nicht nur, weil die Effektivität der Maßnahme in Frage steht. Sondern auch, weil die Politik generell immer weiter in die Freiheit der Ausgestaltung von Werbemaßnahmen eingreift. Die Diskussionen um die Krankenkassen-Werbeverordnung (KKWerbeV) zeigen dies besonders deutlich.