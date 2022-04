© 3Bears/Hornbach/Kaufland 3Bears, Hornbach und Kaufland launchen Pocket Porridge

Blaumann, Bauarbeiterdekolleté und die typische Currywurst in der Hand: Wer an Handwerker denkt, der hat meist ein klischeebehaftetes Bild vor Augen. Und dieses bringt man im Normalfall nicht mit gesundem Porridge zusammen - dem Influencer-Frühstück schlechthin, für das Fitness-Ikonen wie Pamela Reif und Co. werben. Genau mit diesen Ernährungs-Klischees spielen nun Hornbach, Kaufland und der Münchner Porridge-Hersteller 3Bears und haben gemeinsam eine Pocket-Porridge-Linie gelauncht.