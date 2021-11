© KPMG Markus Deutsch, Director, Consulting und Value Chain Transformation, ist bei KPMG für den Digitalisierungsindex zuständig

Wenn es um die wenigen positiven Effekte der Corona-Krise geht, wird oft die beschleunigte Digitalisierung ins Feld geführt. Unternehmen hätten sich seit Pandemiebeginn notgedrungen intensiver und schneller darum bemüht, sich in diesem Bereich besser aufzustellen. Doch wie stark trifft das in Deutschland eigentlich auf die Bereiche Marketing und Vertrieb zu? Und führt ein höherer Digitalisierungsgrad auch zu einem messbaren Umsatzanstieg? Das sind zwei der zentralen Fragen, denen sich KPMG in der neuen Ausgabe seines Digitalisierungsindex gewidmet hat. Markus Deutsch - bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Director sowie für Consulting und Value Chain Transformation zuständig - erörtert die wichtigsten Aspekte der Studie im Kurzinterview.