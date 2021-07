© Beate Uhse

Schrift X knüpft an Beate Uhses Aufklärungsbroschüren an

"Schrift X", eine von Beate Uhse selbst verfasste Broschüre über Empfängnisverhütung und die weibliche Sexualität, war in den 50er Jahren die Keimzelle ihres Erfolgs als Geschäftsfrau. Im Frühjahr feierte der Konzern nach der zwischenzeitlichen Insolvenz mit einem neuen Markenauftrit und einer neuen Kampagne ein Comeback - und legt nun auch Schrift X neu auf. Damals wie heute spielen die weibliche Perspektive und vermeintliche Tabuthemen eine große Rolle.Schrift X will Fragen beantworten, mit denen selbst "aufgeklärte Millennials und die Gen Z immer noch oft auf sich allein gestellt sind", teilt das Unternehmen mit. So geht es unter anderem um Themen wie Endometriose, Vaginal Wellness oder sexuelle Selbstbestimmung. Nackte Haut gibt es in Schrift X nur sehr dosiert zu sehen - optisch ist das Magazin sehr zurückhaltend. Der eine oder andere Produkthinweis darf aber natürlich nicht fehlen.Coverstar der ersten Ausgabe ist die Influencerin Diana zur Löwen, die im Interview über Tabus, weibliche Lust, Orgasmen und den offenen Umgang mit Sexualität Rede und Antwort steht. Der Diplom-Psychologe, Paar- und Sexualtherapeut Umut Özdemir beantwortet Fragen wie "Was ist poly?" oder "Wie geht eigentlich Sexting?". Und das Model und Trans-Aktivistin Pari Roehi spricht im Interview über Identität, Schönheitsideale, Aktivismus und Akzeptanz.Chefredakteurin der ersten Ausgabe ist Theresa Lachner, Gründerin des größten deutschen Sexblogs Lvstprinzip. Schrift X kann als E-Paper auf freiheitfuerdieliebe.de kostenlos heruntergeladen werden (Registrierung erforderlich). Ob die neue Schrift X eine neue Erfolgsära für Beate Uhse einläutet, muss sich allerdings erst noch zeigen. dh