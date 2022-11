© L'Oréal Isabel Neudeck ist Chefin der Luxussparte von L'Oréal

In diesen Tagen beginnt das Weihnachtsgeschäft, von dem sich der weltgrößte Kosmetikkonzern L’Oréal mit einem Jahresumsatz von zuletzt 32 Milliarden Euro viel verspricht. Vor allem die Luxussparte verbucht in diesen Wochen einen Großteil des Jahresumsatzes. Isabel Neudeck, Managing Director L’Oréal Luxe in Deutschland und Österreich, erklärt, warum der "kleine" Luxus ein krisensicheres Geschäft ist.