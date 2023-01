© L'Oréal Mit dem Gerät Brow Magic lassen sich Augenbrauen ins Gesicht zeichnen.

Mit technologischen Innovationen machte der Kosmetikkonzern L’Oréal auch in diesem Jahr auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas, die in der vergangenen Woche stattfand, auf sich aufmerksam. Das französische Unternehmen, Weltmarktführer im Kosmetikmarkt, präsentierte ein Schminkgerät namens Hapta, das für Menschen mit eingeschränkter Mobilität an Armen oder Händen gedacht ist, sowie einen Augenbrauen-Zeichner mit dem Namen Brow Magic, der mittels einer künstlichen Intelligenz das Gesicht verschönern kann.