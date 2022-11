© Cosnova Cosnova bringt jedes Jahr rund 1000 Artikel neu auf den Markt

Gestylte Frauen, die sich die Lippen mit rotem, pinkem und orangenem Lippenstift nachziehen, dazu der eingängige Song "La La La" von Duce Haus. So sieht die Zukunft des neuen Content Power House von Cosnova aus. In diesem Sommer hat der Kosmetikhersteller mitgeteilt, dass er ein eigenes Fernsehstudio einrichten wird, um dort Content zu erstellen. Die im Oktober gestartete Kampagne der hauseigenen Marke Catrice, in der die "Shine Bomb"-Lippenstifte beworben werden, markiert den Start des neuen ambitionierten Projektes.