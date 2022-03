© IMAGO / Westend61 Werbung zeichnet in Deutschland nach wie vor kein sehr vielfältiges Bild der eigentlich bunten Gesellschaft

Obwohl Deutschland in vielerlei Hinsicht ein diverses Land ist, findet diese Tatsache in Kampagnen & Co bislang nur wenig Platz. Beispielsweise werden dort nach wie vor selten Menschen mit Migrationshintergrund oder Behinderungen abgebildet. Dabei erwarten Konsumierende in zunehmendem Maße von Marken, dass sie sich für Diversity stark machen und dies entsprechend abbilden. PwC Deutschland und Grabarz & Partner haben zu diesem Zweck jetzt eine Kooperation gestartet.