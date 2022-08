Um speziell die junge Zielgruppe dafür zu sensibilisieren, wie sie sich in sozialen Netzwerken besser vor Hacking und Datenklau schützen kann, hat Instagram ein neues Format ins Leben gerufen: das Community Quiz. In Kooperation mit Influencer Aaron Troschke aliasund dem gemeinnützigen Verein Juuuport treten darin Creator und Normalo-Instagrammer in Teams gegeneinander an und spielen um Geld. Ziel der Aktion ist es, für die Sicherheitsfunktionen von Instagram zu werben und Juuuport bekannter zu machen.