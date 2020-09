So drastisch hat Corona die Anforderungen an Marken verändert

© imago images / agefotostock Wer mobile einkauft, will Waren auch wieder zurücksenden können

Kurzarbeit, Entlassungen, Lohnkürzungen - die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind in nahezu allen Branchen greifbar und betreffen weite Teile der Bevölkerung. Während zu Beginn der Krise noch fraglich war, ob neue Shopping-Trends tatsächlich nachhaltig sein werden, spricht inzwischen vieles dafür, dass es ein "Back to Normal" in vielen Bereichen nicht geben wird. Für Marken ist das eine große Herausforderung. Eine aktuelle Studie von Selligent zeigt, dass sich die Erwartungshaltung der Verbraucher an Brands enorm verändert hat - und diese gegensteuern müssen, sofern sie überleben wollen.