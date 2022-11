Am 25. November ist Black Friday, der die sogenannte Cyber Week einläutet. Mit günstigen Angeboten, insbesondere im Bereich Consumer Electronics, locken die Händler und Händlerinnen normalerweise Unmengen an Schnäppchenjäger in die Läden oder auf Onlineshopping-Portale. Traditionell startet mit der Cyber Week auch das Weihnachtsgeschäft. Der "Trend Check Handel" von ECC Köln und Salesforce kommt dieses Jahr allerdings zu dem Ergebnis, das sich ein bewussteres und sparsameres Konsumverhalten manifestiert. Konsumenten und Konsumentinnen wollen Angebote und Preise mehr als in den Vorjahren vergleichen. Mit spontanen Impulskäufen rechnen nur die Wenigsten. Mit Blick auf die Weihnachtszeit, soll das allgemeine Sparverhalten auch da vorherrschen.





Cyber Week in diesem Jahr bedeutet, dass angesichts von Inflation und Preissteigerungen Schnäppchenjäger stärker als letztes Jahr mit Preisfokus shoppen. Drei Viertel (76 Prozent) der Befragten wollen an den Aktionstagen stärker auf die Preise achten und nur gezielt Produkte kaufen, die als größere Anschaffung geplant sind. Dafür informieren sich bereits 43 Prozent der Cyber-Week-Nutzenden über die Produkte. Die bewusste Planung und Vorbereitung hindert viele an einem Spontankauf. Heißt: Dem Handel bleibt nur ein Drittel der Konsumenten und Konsumentinnen, die sie mit Angeboten zum Spontankauf verführen können. Letztes Jahr war dies noch das favorisierte Kaufverhalten(46 Prozent). Mehr zum Thema Schnäppchentag Kundenservice ist der Gen Z am Black Friday wichtiger als Produktqualität Aufgrund der angespannten derzeitigen Wirtschaftslage wartet die Mehrheit der deutschen Konsumierenden diesmal besonders sehnsüchtig auf die Rabattschlachten am Black Friday. Wie Marken dabei bestehende und neue Kundschaft für sich gewinnen können, zeigt eine europaweite Studie von Zendesk. 67 Prozent der Befragten nutzen Black Friday und Co zudem, um Produkte zu kaufen, die ihnen sonst zu teuer sind. Unter den Konsumenten und Konsumentinnen scheint sich allerdings eine gewisse Skepsis breit zu machen: 55 Prozent bezweifeln, dass viele Angebote an den Aktionstagen gar keine echten Schnäppchen sind.



Das Sparverhalten macht auch vor dem Weihnachtsgeschäft keinen Halt. Insbesondere beim Weihnachtsmarktbesuch will die Hälfte der Befragten sparen. Das sind auch für den stationären Handel schlechte Nachrichten, Weihnachtsmärkte sind oft ein Anziehungspunkt. Für Weihnachtsbräuche, wie Adventskalender und Weihnachtsbäume planen 30 Prozent der Befragten weniger auszugeben. Nur ein Drittel möchte an Geschenken und den Ausgaben für ein Weihnachtsessen sparen. jl Cyber Week in diesem Jahr bedeutet, dass angesichts von Inflation und Preissteigerungen Schnäppchenjäger stärker als letztes Jahr mit Preisfokus shoppen. Drei Viertel (76 Prozent) der Befragten wollen an den Aktionstagen stärker auf die Preise achten und nur gezielt Produkte kaufen, die als größere Anschaffung geplant sind. Dafür informieren sich bereits 43 Prozent der Cyber-Week-Nutzenden über die Produkte. Die bewusste Planung und Vorbereitung hindert viele an einem Spontankauf. Heißt: Dem Handel bleibt nur ein Drittel der Konsumenten und Konsumentinnen, die sie mit Angeboten zum Spontankauf verführen können. Letztes Jahr war dies noch das favorisierte Kaufverhalten(46 Prozent).67 Prozent der Befragten nutzen Black Friday und Co zudem, um Produkte zu kaufen, die ihnen sonst zu teuer sind. Unter den Konsumenten und Konsumentinnen scheint sich allerdings eine gewisse Skepsis breit zu machen: 55 Prozent bezweifeln, dass viele Angebote an den Aktionstagen gar keine echten Schnäppchen sind.Das Sparverhalten macht auch vor dem Weihnachtsgeschäft keinen Halt. Insbesondere beim Weihnachtsmarktbesuch will die Hälfte der Befragten sparen. Das sind auch für den stationären Handel schlechte Nachrichten, Weihnachtsmärkte sind oft ein Anziehungspunkt. Für Weihnachtsbräuche, wie Adventskalender und Weihnachtsbäume planen 30 Prozent der Befragten weniger auszugeben. Nur ein Drittel möchte an Geschenken und den Ausgaben für ein Weihnachtsessen sparen. jl