Amnesty International prangert schon seit Jahren die Ausbeutung derjenigen an, die die Infrastruktur für das Sportevent gebaut haben und fordert zum Beispiel eine Entschädigung der Arbeiter:innen durch die Fifa und das Arbeitsministerium von Katar. Dass Fußballfans trotz ethischer Bedenken einschalten werden, weiß aber auch die Menschrechtsorganisation. Aus diesem Grund hat sie in Zusammenarbeit mit der Hamburger Agentur Weigert Pirouz Wolf eine Aktion unter dem Namen #fairplayleben22 gestartet.



Das Onlinevideo zur Kampagne ist schlicht gehalten. Auf dem an die katarische Flagge erinnernden roten Hintergrund erscheint eine helle Schrift, die nach jedem beendeten Satz wie Sand verweht wird. Deli Creative Collective übernahm die Produktion des Clips. Verantwortlich bei Amnesty International ist Alexandra Ripken. Mit dem Auftritt will Amnesty Verständnis Verständnis für den Konflikt zeigen, mit dem die Fans im Moment hadern und bietet eine kleine Kompensation an: Für jedes Spiel, das Fußballfans schauen, sollen sie laut Amnesty 2 Euro per SMS für die Menschenrechte in dem Wüstenstaat spenden.