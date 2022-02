WFA-Präsident Raja Rajamannar: "Conny hat bei Unilever trotz sehr herausfordernder Umstände schnell einen starken Eindruck hinterlassen. Sie hat gezeigt, wie Marketing, wenn es mit Empathie umgesetzt wird, helfen kann, den Herausforderungen im Konsumenten-Markt zu begegnen, und sicherstellen kann, dass Marken nicht nur Mehrwert, sondern auch mehr Werte bieten und so in unserer Kultur herausragen."Diese Stärke beim Liefern von gesellschaftlichen Werten machen nun Investoren dem Konzern zum Vorwurf. Die erste Salve schoss im Januar Fonds-Manager Terry Smith in einem öffentlichen Brief an Investoren des Fundsmith-Fonds: "Unilever wird von einem Management behindert, das besessen davon ist, öffentlich sein Nachhaltigkeitsprofil zu präsentieren, statt sich auf die Grundlagen des Geschäfts zu konzentrieren."