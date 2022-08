© Edeka In der neuen Werbung jagen Edeka-Mitarbeiter nach Billigartikeln im Sortiment

Ein Kampf ist unter den Händlern entbrannt. Da ist auf der einen Seite der Lebensmittelhändler Edeka, der mit dem Spruch "In jedem Edeka steckt ein Discounter" wirbt und sich kommunikativ in die Billigheimer-Ecke schiebt. Und da ist auf der anderen Seite die Replik des Discounters Lidl, der über einen verschwundenen Kunden namens Martin berichtet, der in einem Supermarkt auf der Suche nach Discountprodukten verschollen ist. "Er sucht vermutlich noch heute", so die süffisante Einschätzung des fiktiven Kriminalbeamten.