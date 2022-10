In Verpackungen herrscht viel Luft

© Verbraucherzentrale Hamburg Mit Röntgenaufnahmen haben die Verbraucherschützer die Verpackungen durchleuchtet

In vielen Verpackungen herrscht erstaunlich viel Luft. Zu diesem Resultat kommt eine aktuelle Untersuchung der Verbraucherzentrale Hamburg. Der geschätzte Luftanteil in Produktverpackungen liege zwischen 50 und 95 Prozent – so das Resultat der Analyse. Dafür haben die Verbraucherschützer 15 Produkte ausgewählt, über die besonders viele Verbraucherbeschwerden vorliegen. Mit Hilfe von Röntgenaufnahmen wurde der tatsächliche Luftanteil der Packungen gemessen.