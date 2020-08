© Tobias Ebert Rik Strubel

Beim FMCG-Konzern Henkel lief es zuletzt nicht mehr rund. Und ein Feld, auf dem die Signale wieder dringend auf Wachstum geschaltet werden müssen, sind die Beauty-Marken. Rik Strubel, CMO Henkel Beauty & Schwarzkopf, muss nun beweisen, dass Henkel neben Persil auch weitere Markenklassiker produzieren kann. Was er alles in der Marketingkultur des Hauses verändern will, erklärt er im Exklusiv-Interview mit HORIZONT.