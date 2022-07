© Pixabay.com Bei Twitter ist die Kommunikation zu Themen wie Diversität von entscheidender Bedeutung für Unternehmen

Ist es besser, sich in jede gesellschaftlich relevante Debatte einzuklinken und die eigene Haltung dazu nach außen zu tragen? Oder sollten Marken sich gerade bei sensiblen Themen öffentlich lieber zurückhalten? Mit diesem Dilemma sind Unternehmen jeder Art ständig konfrontiert, insbesondere bezüglich ihrer Kommunikation in Social Media. Was die Mehrheit der User bei Twitter von ihnen erwartet, zeigt eine aktuelle Studie.