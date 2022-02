Wie The Plantly Butchers mit Geschmack punkten will

© Martin Egbert Gesellschafter Hans-Ewald Reinert (Mitte) und Geschäftsführer Sven Wieken (r.) bekommen Unterstützung von Godo Röben.

Fleischunternehmer Hans-Ewald Reinert von The Family Butchers (TFB) hat sich im Geschäft mit pflanzenbasierten Alternativen viel vorgenommen. Und einen neuen Weggefährten von seinen Plänen überzeugt: Godo Röben, ehemals Geschäftsführer der Rügenwalder Mühle. Anfang 2021 hatte der das Unternehmen nach 25 Jahren verlassen. Seitdem hat Röben so einige Jobs angenommen, allerdings keinen in seiner alten Branche – bis jetzt. Reinert hat ihn überzeugt, den Wandel eines weiteren Fleischwarenunternehmens zu begleiten. Im Gespräch mit dem HORIZONT-Schwestertitel Lebensmittelzeitung (dfv Mediengruppe) erzählen sie gemeinsam mit Geschäftsführer Sven Wieken, wie sie das Geschäft mit Fleischersatzprodukten aufbauen wollen.