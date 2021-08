heycar – Sauna – TV-Spot 25s

heycar – Erdbeben – TV-Spot 23s

heycar – Waschbär – TV-Spot 25s

Wer ein Auto bei Heycar kauft, hat ein stressfreies Leben und lässt sich von nichts aus der Ruhe bringen - so die simple Botschaft der drei Kampagnen-Filme aus der Feder von. Obwohl Anna ihre Schwiegereltern etwas zu nah kommen, Peter anhand wackelnder Wände erahnen kann, dass seine Tochter ihren Freund zu Besuch hat und sich in Felix' Küche sprechende Waschbären eingenistet haben, bleiben alle drei Portagonisten vollkommen gelassen und zufrieden.Anhand der einfachen Settings, die durch ein ungewöhnliches Detail verändert werden, kreiere man "disruptive Aha-Momente im Werbeblock", sagt Claus-Peter Heinrich, Head of Brand Marketing and Brand Experience bei Heycar. "Wie immer stellen wir unser Markenversprechen mit dem von Heycar gewohnten Augenzwinkern in den Mittelpunkt." Der Startschuss für die cross-mediale Kampagne fiel bereits vergangene Woche, zu sehen sein werden die Spots bis Anfang Oktober im TV und sollen durch digitale Werbeformate ergänzt werden.Da Heycar sein Kerngeschäft mit Gebrauchtwagen um Neu- und Jahreswagen sowie Abo-Fahrzeuge erweitert hat, geht mit der Kampagne auch ein neuer Claim einher: Aus "Gebrauchtwagen mit Garantie" wird "Top-Fahrzeuge mit Garantie". Seit dem vergangenen Jahr können Heycar-Kunden über die Plattform nicht nur Fahrzeuge bei dort aktiven Händlern, sondern auch direkt bei Heycar kaufen. Zusätzlich gibt es regelmäßig Aktionen in Kooperation mit den Herstellern verschiedener Automarken mit Zusatzangeboten und Preisnachlässen.Das breitere Angebot auf der Plattform kommt auch in den drei Filmen zum Tragen. Während Protagonist Peter seinen Wagen über einen an die Plattform angebundenen Händler gefunden hat, ist Felix ein besonders guter Deal gelungen und Anna hat ihren Wagen komplett online gekauft.Für die Regie der Kampagnen-Spots konnte der Automobil-Händler Lars Timmermann gewinnen, der bereits Musikvideos für Rapper Cro und die Fantastischen Vier sowie Werbespots für Mercedes, Audi und Kaufland umsetzte.