Heycar TV Spot Autocomplete

älter sind als 8 Jahre und nicht mehr als 150.000 km auf dem Tacho haben. Auf diese Autos gibt es laut Heycar Garantie vom Händler, Hersteller oder Versicherer.

Mobility Trader, das Unternehmen hinter Heycar, im laufenden Jahr 10,1 Millionen Euro brutto in klassische Werbung investiert. Das sind 7,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit befindet sich Heycar schon fast auf einem Level mit dem großen Konkurrenten Mobile.de. Der hat in den ersten sieben Monaten des Jahres 12,3 Millionen Euro brutto für Werbung ausgegeben. ire

In dem Spot, der seit Mitte August im TV bei Spartensendern zu sehen ist, macht die Suchmaschine aus der Anfrage "Gebrauchtwagen mit G" etwa Treffer wie "Gebrauchtwagen mit Großmutter", aber auch Gardinen oder Garnelen. Doch darum geht es selbstredend nicht, bei Heycar geht es um die Garantie für den gebrauchten fahrbaren Untersatz.Denn genau das ist eines der Produktversprechen der VW-Tochter: Bei Heycar gibt es Unternehmensangaben zufolge nur Fahrzeuge, die nicht"Wer nach Gebrauchtwagen mit Garantie sucht, findet Heycar. Diese Botschaft bereiten wir mit dem Spot visuell auf", sagt CEODie Kampagne bedeutet für Heycar auch eine Richtungsänderung bei der Kreation: Durch die Bildsprache bleibe der Spot im Gedächtnis, sagt CMO. "So verankern wir unsere Message: das Garantieversprechen." Gleichzeitig solle der subtile Humor der Kampagne die Zuschauer ansprechen und sie über eine bekannte User-Erfahrung abholen, ergänzt Brand ManagerFür die Kreation zeichnetmit Jan Vierig, Marco Obermann und Till Monshausen verantwortlich. Die Produktion übernahm, Regie führten Silvia Rossi und Daniel Larsen (Billions of Millions). Neben TV bespielt Heycar auch Radio, andere Audio-Plattformen sowie Online. Ab Mitte September sollen dann auch reichweitenstarke TV-Sender belegt werden. Lokal unterstützt wird die Kampagne durch eine Live-Marketing-Aktion in mehreren Großstädten. Um die Mediaplanung kümmert sichDie Kampagne belegt den Druck, mit dem Heycar im Werbemarkt unterwegs ist. Laut Nielsen hat