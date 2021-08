Stefan Michels, Director Marketing bei Aldi Nord, macht kein Geheimnis daraus, welche Zielgruppe der neue digitale Content erreichen soll: "Mit 'A Taste Of' wollen wir eine Brücke schlagen zwischen unserem Sortiment und aktuellen Themen aus Entertainment und Popkultur, die besonders junge Leute interessant und relevant finden. Neue Formate auf einer großen Content-Plattform wie YouTube helfen uns dabei, die Marke Aldi Nord und unsere Botschaften nachhaltig zu platzieren."Dazu hat sich "A Taste Of" Prominente ausgesucht, die besondere Relevanz in der Zielgruppe haben: Die Rapperin Eunique, Moderatorin und Autorin Sophie Passmann, die Gaming Streamer Gustaf Gabel und Noway, Sneaker-Profi Hikmet Sugör und Content Creator Brian – dessen Folge heute als erstes live geschaltet wird.Die individuellen Lebensgeschichten begleiten Regisseur Daan van Citters aus Amsterdam und der Fotograf Florian Schüppel. Es entstehen dabei Porträts, die Einblicke in das private und berufliche Leben der Protagonisten geben. Im Mittelpunkt steht dabei immer wieder der Bezug zu Familie und Freunden. Dabei wird auch immer wieder die Alltagsrolle von Aldi Nord zum Thema. "Zu Aldi gehen wir alle, egal aus welchem Milieu", sagt Sophie Passmann in ihrer Folge.Die Folgen werden jeweils mit zehn Tagen Abstand bis Anfang Oktober freigeschaltet. Darüber hinaus sind zusätzliche Inhalte in mehreren Spin-Offs zu sehen, die in den kommenden Wochen in den verschiedenen Social Media Kanälen von Aldi Nord ausgespielt werden. cam