© Amazon Marco Reus wirbt für Amazon

Amazon schlägt in Deutschland in diesen Tagen ein neues Kapitel in seiner Markengeschichte auf. Nachdem der E-Commerce-Riese zuletzt bereits Bundesliga-Partien live auf Amazon Music übertrug, darf das Unternehmen mit der exklusiven Übertragung des Topspiels am Dienstagabend nun erstmals Champions-League-Luft schnuppern und steigt mit seiner Marke Amazon Prime Video zum ernsthaften Konkurrenten kostenpflichtiger TV- und Streamingdienste wie Sky und DAZN auf. Auf die Partien, die für Prime-Kunden kostenlos sind, macht Amazon unter anderem mit einer TV-Kampagne aufmerksam, in der einige bekannte Gesichter zu sehen sind.