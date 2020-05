„Haltung heißt: Wir wollen für unsere Community da sein“ Gerald Böse, Koelnmesse Teilen

Grundsätzlich ist die Lage positiver als vor wenigen Wochen, was die Messewirtschaft und die Dmexco betrifft. Die Koelnmesse plant - Stand heute, 26. Mai - ihr Herbstportfolio ab Anfang September mit voller Kraft. Die Politik hat uns als Veranstalter grünes Licht gegeben und wir haben ausreichend Zeit, um ein Konzept zu erarbeiten, das die Sicherheit und Gesundheit von Ausstellern und Besuchern gewährleistet. Die Dmexco 2020 findet statt, aber ganz anders als es unsere Community aus den bisherigen Jahren kennt. Wir stellen uns der Herausforderung, indem wir uns der veränderten Situation anpassen.Aktuell planen wir eine digitale UND eine physische Veranstaltung. Wir erarbeiten ein Corona-sicheres Konzept für ein physisches Event in der Koelnmesse, um unsere Community unter Einhaltung aller Hygienemaßnahmen in Köln vor Ort begrüßen zu können. Viele Komponenten der uns bekannten Dmexco, die sich vor allem durch vielfältiges Business-Networking und internationale Speaker eines hochkarätigen Conference Programms auszeichnet, werden sich 2020 ins Digitale verlagern. Wir wissen natürlich schon jetzt, dass insbesondere viele internationale Aussteller, Speaker und Besucher nicht vor Ort sein können, obwohl sie es gerne würden. Deshalb werden wir allen Mitgliedern der Dmexco Community ermöglichen,– parallel zum Messegeschehen in Köln - an der Dmexco auch digital teilzunehmen und Business zu machen: von Zuhause aus, im Büro oder mobil von unterwegs.Daran arbeiten wir bereits länger mit voller Kraft. Wir hatten schon bisher einen sehr hohen digitalen Anteil mit einer starken App zum Netzwerken, für das Matchmaking und mit jeder Menge Content. Auch die Dmexco Conference wurde bereits online live übertragen. 2020 bauen wir auf dieser Basis weiter auf. Die Grundlage dafür bildet die 2019 erfolgreich gelaunchte Dmexco App, die zu einer neuen, vollintegrierten digitalen Event-Plattform ausgebaut wird. Es geht nicht um eine bloße Verlängerung, sondern um eine Innovation mit langfristiger Tragweite. Wir wollen Experience und Business neu denken und Vorreiter sein.Es wird ein Konferenzprogramm mit Top-Speakern geben, die aus aller Welt zugeschaltet werden können. Alle Mitglieder der Dmexco-Community werden über alle Kanäle - von Desktop bis App - Vorträge und Seminare live sehen, hören und erleben können. Mehr noch: Besucher und Aussteller bekommen auch in unserem digitalen Angebot die Möglichkeit, miteinander in Kontakt zu treten, sich live auszutauschen und Business zu machen – ob in persönlichen Gesprächen oder in kleinen Meetings. Wir werden bald mehr Einblicke in die konkrete Ausgestaltung des Konzepts geben können.Wir denken die Dmexco in Teilen neu. Unser Aussteller haben vier zentrale Anforderungen: 1. Sie wollen Aufmerksamkeit für ihre Marke. 2. Sie wollen Leads sammeln und Business machen. 3. Sie wollen netzwerken und sich austauschen. 4. Sie wollen Thought Leadership zeigen. Diesen vier Grundanforderungen wollen wir auch unter den veränderten Rahmenbedingungen Rechnung tragen. Daran arbeiten wir derzeit mit Hochdruck und im Dialog mit unseren Partnern. Zu den konkreten Lösungen und Angeboten, sowohl für die physische als auch die digitale Form können wir bis Mitte Juni mehr und detaillierter Auskunft geben. Nur eins vorweg: Wir werden “All-In-Pakete” für unsere Aussteller anbieten (zertifizierte Dienstleister inklusive), um den finanziellen und logistischen Aufwand für eine Präsenz auf der diesjährigen Dmexco zu reduzieren.Die Gesundheit unserer Besucher und Aussteller steht vor Ort an erster Stelle. Deshalb haben wir ein umfangreiches Berechnungsmodell entwickelt, mit dem wir prüfen, welche Maßnahmen wir an welchen Orten ergreifen müssen. So berechnen wir anhand von Parametern wie Bruttofläche, betretbare Nettofläche, Anzahl der Besucher und Aussteller, wie viel Fläche wir benötigen bzw. wie viele Personen das Messegelände betreten dürfen, wenn wir den Mindestabstand von 1,5 Metern berücksichtigen. Das Ergebnis: Wir können die Dmexco mit vorgegebenem Abstand durchführen. Ein reines Online-Ticketing mit Besucherregistrierung in Verbindung mit Eingangskontrollen erlaubt uns die Anzahl der Anwesenden auf der physischen Veranstaltung jederzeit zu steuern.Weiterhin geht es darum, Kapazitäten an Eingängen zu berechnen und Schlangenbildungen zu vermeiden, Hotspots auf unserem Gelände zu identifizieren und zu entzerren.Wir werden die Flexibilität und Größe unseres Geländes sowie die Möglichkeiten unserer digitalen Leitsysteme und ein noch weitergehendes technisches Monitoring nutzen, um zu große Menschenansammlungen zu verhindern, bevor sie überhaupt entstehen können. Wir setzen natürlich auch zusätzliche Hygienemaßnahmen um, unter anderem für unsere Gastronomie, und verschärfen die Bedingungen für unsere Dienstleister beim Standaufbau sowie -abbau.Wir haben in der Vergangenheit auf die Unterstützung vieler Partner zählen können und sprechen mit allen darüber, welcher Weg - ob physisch oder digital - der sinnvollste für jedes Unternehmen ist. Aussteller, die nicht vor Ort sein können, haben ein ausgeprägtes Interesse an einer digitalen Teilnahme. Schließlich ist der Bedarf an Business-Möglichkeiten gerade in Krisenzeiten akuter denn je. In wenigen Wochen können wir mehr sagen.Weil wir 2020 eine physische und digitale Dmexco anbieten, haben die klassischen Kennziffern einer Messe – also die Zahl der Aussteller und Besucher – in diesem Jahr alleine sehr wenig Wert. Künftig kommen ganz andere KPIs ins Spiel, die dann gerade in der digitalen Welt höhere Relevanz haben. Also die Zahl der Zuschauer im Livestream, Werte zur digitalen Interaktion und zum Matchmaking und einiges mehr. Wenn wir uns als Plattform verstehen – und das tun wir -, dann sind wir sowieso gut beraten, künftig in mehr Dimensionen zu denken als in Quadratmetern und Köpfen. Aussteller und Besucher sind uns digital wie analog gleich willkommen.Haltung heißt für mich persönlich in diesem Zusammenhang, ein klares Signal zu senden: Wir wollen für unsere Community da sein. Das ist Pflicht und Motivation gleichermaßen. Egal, ob unsere Aussteller und Besucher sich eher vor Ort oder digital treffen und vernetzen wollen. Wir alle müssen uns doch in der neuen Normalität erst einmal einrichten. Ich kann verstehen, dass einige im Markt zum heutigen Tag eher zurückhaltend oder skeptisch sind. Wer nicht vor Ort in Köln sein will oder kann, kann einen digitalen Weg mit uns gehen. Aber: Wir haben uns nicht umsonst jahrelang physisch getroffen. Das komplette Netzwerk der Dmexco basiert auf starken persönlichen Bindungen. Wir als Koelnmesse investieren in diesem Jahr in die Sicherheit der Besucher und Aussteller vor Ort und gleichzeitig massiv in die Entwicklung unseres digitalen Angebots. Ich finde, das ist auch eine Form von Haltung und eine klare Bekenntnis zur Digitalbranche. Die aktuellen Rahmenbedingungen sind auch für viele Unternehmen im Digitalmarkt hart. Deshalb müssen wir möglichst schnell aus der Schockstarre des Lockdowns herauskommen. In vier Monaten wird sich sicher einiges zum Besseren entwickeln. Ich glaube, wir haben eine Riesenchance, die Dmexco als First-Mover in der Corona-Zeit zu positionieren.