Den Einstieg bei Schalke begründet man bei Rewe auch mit der Entscheidung, die der Traditionsclub kürzlich zu treffen gezwungen war : "Schalke 04 hat mit der Beendigung des Gazprom-Sponsorings Haltung gezeigt und eine notwendige und zugleich wirtschaftlich gravierende Entscheidung getroffen", sagt, Bereichsvorstand Handel bei Rewe. "Als Unternehmen mit einer langen Geschichte und starken Wurzeln in unserer nordrhein-westfälischen Heimat wollen wir einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass dieser traditionsreiche Verein jetzt die Voraussetzungen dafür schaffen kann, seine Zukunft im deutschen Fußball auf eine neue wirtschaftliche Grundlage zu stellen."Wie viel sich Rewe die Kurzzeit-Partnerschaft kosten lässt, teilte das Unternehmen nicht mit. Bei Schalke wird man derzeit über jede nennenswertere Summe froh sein: Den Club plagen Verbindlichkeiten in Höhe von rund 184 Millionen Euro . Vom ehemaligen Hauptsponsor Gazprom kamen neun Millionen Euro pro Jahr. Wie viel der Nachfolger Vivawest bezahlt, ist nicht bekannt - allerdings wohl nicht so viel wie Gazprom.Schalkes Vorstandsvorsitzenderdankt dem neuen Partner "für die schnelle und pragmatische Umsetzung". "In den gemeinsamen Gesprächen wurde sofort deutlich, welche Bedeutung Schalke 04 für den Fußball und die Region hat", so der seit dem 1. Januar im Amt befindliche Manager. "Die Strahlkraft des Clubs ist ungebrochen – ein tolles Zeichen für Mitglieder, Fans, Partner und Mitarbeiter. Das Engagement von Rewe unterstreicht, dass die Neuausrichtung im Sponsoring der richtige Schritt war. Nun freuen wir uns die gemeinsame Zeit."