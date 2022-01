Die neue globale CMO von Škoda Auto, Meredith Kelly , hat keine klassische Autokarriere hinter sich. Zwar arbeitet die Managerin seit Oktober 2015 für den VW-Konzern. Davor war Kelly aber in der Konsumgüterbranche tätig, bei verschiedenen Unternehmen - unter anderem bei Mondelez, Colgate Palmolive und Unilever. Sie hatte dabei verschiedene Managementpositionen in Südafrika und im Vereinigten Königreich inne und war für unterschiedliche Produktkategorien zuständig. Sie verantwortete Kampagnen in Afrika, im Mittleren Osten sowie in Zentral- und Osteuropa.

Jetzt allerdings bricht sie wie die VW-Tochter zu neuen Ufern auf. Im vergangenen Juni hat Škoda die Markenstrategie "Next Level" vorgestellt, die auf den drei Säulen "Expand", "Explore" und "Engage" beruht. So will die VW-Tochter unter anderem bis 2030 zu den fünf absatzstärksten Autoherstellern in Europa aufsteigen und in Russland, Indien und Nordafrika zur führenden europäischen Marke werden. Bis 2025 sollen die Digital-Verkäufe einen Anteil am Absatz von 20 Prozent erreichen, das digitale Kundenerlebnis soll einfacher und intuitiver werden. Zudem rückt auch das Thema Diversität stärker in den Fokus. Bis in acht Jahren soll jede vierte Management-Position von einer Frau besetzt sein.Alles Ziele, zu denen die studierte Kauffrau, die einen Abschluss in Business Finance hält, einen Beitrag leisten soll. Dass dies gelingen wird, daran hat, Škoda Auto Vorstand für Vertrieb und Marketing, keinen Zweifel: "Ich bin davon überzeugt, dass sie gemeinsam mit ihrem Team das weltweite Marketing von Škoda Auto auf das nächste Level heben wird." mir