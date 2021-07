Vergangene Woche zeigte sich Michael Lohscheller noch gutgelaunt bei der Vorstellung der E-Mobilitätsstrategie von Opel. Er verkündete den Gang von Opel nach China, dass Opel ab 2028 in Europa nur noch rein elektrisch unterwegs sein wird und als Zuckerl für alle Manta-Fans den Bau eines rein elektrischen Manta. Und auch für den neuen Astra trommelte der Manager. Vom Abschied war da nichts zu merken, eher von Aufbruch.



Der vollzieht sich für Lohscheller jetzt aber an anderer Stelle. Er verlässt Opel, um neue Aufgaben außerhalb des Stellantis-Konzerns zu übernehmen. Sein Nachfolger wird, derzeit Chef von Renault DACH. Seit dem vergangenen März zeichnet der Manager für die französische Marke in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortlich.Der Manager, der seine Karriere mal bei Ford und VW begonnen hatte, arbeitet seit 2004 für Renault, kennt also die Mentalität der westlichen Nachbarn sehr gut. Er wird dem Top Executive-Team von Stellantis beitreten und direkt anberichten. Der bedankt sich wortreich bei Lohscheller für dessen Arbeit. "Dieser beeindruckende Turnaround ebnet nun den Weg für eine weltweite Expansion der Marke", sagt der Stellantis CEO. Und weiter: "Ich bin überzeugt, dass Uwe Hochgeschurtz dank seiner mehr als 30-jährigen Erfahrung in der Automobilindustrie dieses neue Kapitel der Marke Opel erfolgreich gestalten wird." mir