Climatepartner will den Fokus wieder auf echten Klimaschutz bringen und schafft das Label "klimaneutral" ab.

Im HORIZONT-Interview hatte es Moritz Lehmkuhl , CEO von Climatepartner, exklusiv angekündigt: Der Begriff "klimaneutral" soll kein Bestandteil des Climatepartner-Zertifikats mehr sein. Jetzt veröffentlicht das Beratungsunternehmen das neue Klimaschutzlabel.

Der Name: "Climatepartner-zertifiziert". Der etwas sperrige Begriff ist das Ergebnis eines Prozesses, an dem das Unternehmen, das auch als CO2-Zertifikatshändler fungiert, nach eigenen Angaben bereits seit 2020 arbeitet. Ziel dabei: Den Fokus wieder auf das Gesamtpaket Klimaschutz zu lenken, bei dem es in erster Linie darum gehen muss, Emissionen zu reduzieren oder im besten Fall ganz zu vermeiden, und erst in zweiter Linie darum, nicht vermeidbare Emissionen per Umweltschutzmaßnahmen auszugleichen. Das neue Logo "Climatepartner-zertifiziert" soll so dem ganzheitlichen Klimaschutz Rechnung tragen.Dabei setzt Climatepartner zwar nach wie vor auf das freiwillige Engagement von Unternehmen, die sich um nachhaltige Maßnahmen bemühen. Aber es verstärkt dennoch den Druck: Unternehmen, die das neue Label führen wollen, müssen ihren CO-Fußabdruck zunächst berechnen und diesen auch regelmäßig aktualisieren. Auf dieser Basis müssen sie sich unternehmensbasierende Reduktionsziele setzen und nachweislich bereits Reduktionsmaßnahmen umgesetzt haben - sogar, wenn sie das Label nur für ein einzelnes Produkts nutzen wollen.



Zusätzlich müssen sie zur Finanzierung von Klimaschutzprojekten weltweit beitragen. Nur, wenn all das erfüllt ist, erhalten sie als eine Art Bestätigung und Symbol das neue Label.



An die Stelle des alten Logos mit dem Begriff "klimaneutral" - dies gilt nur noch für eine Übergangsphase - tritt damit eine Wortmarke. Die allerdings ist mit viel Information hinterlegt: Das neue Logo verweist per Link oder QR-Code auf eine individuell Climate-ID-Website, über die Verbraucher:innen das Klimaschutzengagement des jeweiligen Unternehmens oder Produks vollständig nachvollziehen können. Auf einen Klick lässt sich unter anderem anzeigen, welche Reduktionen bereits umgesetzt wurden und welche Ziele das Unternehmen außerdem verfolgt, um langfristigen Klimaschutz zu leisten.

Bereits im HORIZONT-Interview hatte Climatepartner-Gründer und CEO ausgeführt, dass sein Unternehmen damit wieder das in den Mittelpunkt stellen will, was es immer getan habe: Auf Reduktion und Vermeiden von Emissionen zu setzen. Dies sei zwar immer von Climatepartner empfohlen worden, war aber kein verpflichtender Bestandteil, um das Logo zu erhalten. Nun hätten sich die Rahmenbedingungen geändert: Viele Unternehmen " haben Klimaschutz jetzt in ihrer Unternehmensstrategie verankert. Darum können wir jetzt dort ansetzen", sagt Lehmkuhl Die Verpflichtung zum Klimaschutz sei inzwischen eine Forderung, die man stellen könne.

