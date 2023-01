Warum Rossmann den Glauben an CO2-Zertifikate verloren hat

© Imago / MiS Nach der Aufdeckung um wertlose CO2-Zertifikate verzichtet Rossmann bald auf den Begriff "klimaneutral" auf Produkten

Die Drogeriemarktkette Rossmann reagiert: Eine Recherche der Zeit, der britischen Tageszeitung The Guardian und des britischen Reporterpools SourceMaterial vor wenigen Tagen hat große Zweifel an der Glaubwürdigkeit von CO2-Zertifikaten zum Ausgleich von schädlichen Emissionen geweckt. Rossmann hat nun angekündigt, in Zukunft auf das "Klimaneutral"-Label zu verzichten.