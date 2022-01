Anders als beim Weihnachtsfilm "Der Wunsch" setzt Serviceplan Campaign in der neuen Penny-Kampagne lieber auf ein märchenhaftes Flair durch eine Mischung aus Realfilm und Stop-Motion-Technik. In dem Film (Regie: Sinem Sakaoglu) wird die junge Protagonistin von einem Luftballon aus der Realität in eine "Welt in der Welt" entführt, wo Natur und Menschen aufwendig von Hand aus Papier gefertigt und mit klassischer Stop-Motion-Technik und modernen Motion-Control-Verfahren zum Leben erweckt wurden. Parallel zu ihrer Reise ruft die Protagonistin dazu auf, auf die kleinen Dinge zu achten - selbst wenn Klimaschutz nicht einfach ist.





Zu den "vielen kleinen Dingen", die Konsumenten leisten können, will Penny mit seinem regionalen und saisonalen Obst sowie Gemüse, den umweltfreundlicheren Verpackungen und den veganen Alternativen der Eigenmarke Food for Future selbst beitragen. Zu den Produkten dieser Eigenmarke sind auch TV-Spots geplant.Ansonsten wird Pennys "Klimaleicht"-Kampagne vor allem über Social Media und am PoS gespielt. Eine eigens geschaffene Kampagnenseite ( penny.de/klima ) dient ganzjährig als Informationshub.