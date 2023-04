Campact

Campact zeigt auf den Klima-Motiven unter anderem die Auswirkungen der Flutkatastrophe im Ahrtal

"Nie gab es mehr zu tun" - mit diesem Slogan warb die FDP zur Bundestagswahl 2021, holte 11,5 Prozent und bildete anschließend mit SPD und Grünen die Ampelkoalition. Eineinhalb Jahre später kommt der Kampagnenverein Campact jetzt zu dem Schluss, dass die Liberalen noch lange nicht genug getan haben - und hält der FDP mit Klima-Motiven den Spiegel vor.

Am vergangenen Wochenende fand in Berlin der 74. Bundesparteitag der FDP statt. Für Aufmerksamkeit am Rande der Veranstaltung sorgte jedoch vor allem die Kampagnenorganisation Campact mit einer Klima-Aktion, die direkt auf den Wahlkampf-Slogan der Liberalen von 2021 Bezug nahm: Auf mehreren Werbemotiven, die Bilder von brennenden Wäldern, dem nach der verheerenden Flut in weiten Teilen zerstörten Ahrtal, tote Insekten und Pflanzen zeigen, steht einerseits die von der FDP selbst geprägte Headline "Nie gab es mehr zu tun" sowie darunter der Kampagnen-Hashtag #klimaschutzjetzt.