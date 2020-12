© imago images / agefotostock 2020 bricht das Weihnachtsgeschäft der Online-Händler alle Rekorde - dank Corona

Der seit einer Woche in Deutschland währende zweite Lockdown ist eine Katastrophe für den Einzelhandel - und ein Segen für den Online-Handel. Im E-Commerce beobachtet Zahlungsdienstleister Klarna einen neuen Umsatzrekord in der Vorweihnachtszeit, was mit einer stark erhöhten Anzahl von Online-Käufen in allen Altersgruppen einhergeht. Auch in welchen Bundesländern am meisten virtuell geshoppt wurde, zeigt die Analyse.