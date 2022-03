© true fruits

Die neue Kreation ist eine Limited Edition und steht ab Ende März in den deutschen Kühlregalen. Die blickdichte blaue Färbung der Flasche lässt Konsumentinnen und Konsumenten nur schwer auf den Inhalt des Getränks - einen Mango-Maracuja-Mix - schließen. Umso auffälliger ist das Design der neuen Kreation: Der Markenname "Ljubav", bosnisch für "Liebe", erscheint im Zigaretten-Design.Mit dem Design der Flasche spielt das Unternehmen auf ein weiteres gemeinsames Produkt an: einen Aschenbecher-Aufsatz aus Edelstahl und Zink. Passend zum Drop der neuen Ljubav-Kollektion wird der limitierte Flaschenaufsatz ab dem 10. April im Online-Shop von Ljubav und True Fruits erhältlich sein. Der Smoothie-Hersteller baut dadurch sein Sortiment an Upcycling-Produkten, darunter Salzstreuer-, Spardosen- und Seifenaufsätze, weiter aus.