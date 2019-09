#FeedOurFuture Germany 2019

In dem 70-sekündigen Werbefilm singt eine Gruppe syrischer Flüchtlingskinder inmitten eines Kriegsgebietes das Lied "How Can I Tell You" von Yusuf Islam/Cat Stevens. Im Verlauf des Kurzfilms verschwinden die Kinder, eines nach dem anderen, bis nur noch eine zarte Kinderstimme übrig bleibt. Am Ende des Clips weist die UNO darauf hin, dass jedes Jahr drei Millionen Kinder an Hunger oder Mangelernährung sterben.Für die Kreation, die ab sofort im Kino zu sehen ist, zeichnet die Werbelegendeverantwortlich. "Das Kino ist immer noch das wunderbarste Medium für Kreative. Ein Ort, an dem man eine Geschichte auf der 'Mutter aller Bildschirme' erzählt. Es ist kein Wunder, dass es so wichtig ist und weiterhin das Publikum in seinen Bann zieht", sagt der Kreative, der unter anderem Mitgründer derFür die "Feed our Future"-Kampagne arbeitet die WFP mit dem internationalen Kinovermarkterverband SAWA zusammen. Mit der Unterstützung des Verbands soll der UN-Spot von September bis November in mehr als 35 Ländern auf den Kino-Leinwänden gezeigt werden. Die Beteiligten hätten sich auch deshalb für das Medium Kino entschieden, weil man mit der "Share The Meal"-Kampagne aus dem vergangenen Jahr sehr gute Erfahrungen gemacht habe."Alles spricht dafür, dass die Feed-Our-Future-Kampagne in diesem Jahr die Bekanntheit von WFP noch weiter vorantreiben und ein noch breiteres Publikum für den Kampf gegen den globalen Hunger gewinnen wird", sagte Corinne Woods, WFP-Chief Marketing Officer. "In unserer turbulenten Welt hat sich Kino für uns als unglaublich effektiv erwiesen, um nicht nur unsere Marke zu etablieren, sondern auch das Kinopublikum zu aktiven Unterstützenden und Spender*innen zu machen." ron