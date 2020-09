© Pixabay Viele Angestellte kennen das Ziel ihres Unternehmens nicht

Purpose ist eines der großen Trendthemen im Marketing und in der Unternehmensführung. An der Basis ist das Thema in vielen Unternehmen allerdings noch nicht angekommen. Bei einer Studie im Auftrag der Personal- und Managementberatung Kienbaum in Kooperation mit Frank Dopheides Human Unlimited konnte eine Mehrheit der Befragten den Sinn und Zweck des eigenen Unternehmens nicht auf Anhieb benennen.