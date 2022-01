In Melbourne bei den Australian Open ist Novak Djokovic zwar nicht dabei, dafür aber Kia. Der koreanische Autohersteller ist seit zwei Jahrzehnten Sponsor des Turniers. Für die Hyundai-Tochter, die als eine der wenigen Marken im vergangenen Jahr ihren Absatz erhöhen konnte, ist das Treffen der Tennis-Elite einer der ersten Höhepunkte in diesem Jahr. Und Ende des Monats gibt es schon den nächsten. Dann feiert in Europa der Sportage seinen Marktstart.

Entsprechend groß ist der Aufwand, den die Marke für den Launch der fünften Generation des Kompakt-SUV betreibt. Für die Kampagne "Built for Endless Inspiration" hat der koreanische Autohersteller die Pariser Künstleringewonnen. Sie soll die Menschen neugierig auf das neue Modell machen. Bei ihrer Fahrt durch Madrid begegnet sie verschiedenen Menschen, die sich vom Kia Sportage und dem Song "Heartbeat" - gesungen von Gustavo Bertoni, komponiert von Lucas Mayer und produziert von Da House - inspirieren lassen. Dabei kommt auch Move.ment zum Einsatz, ein von Kia entwickeltes Instrument, das Originalklänge aus der Natur reproduziert und den Hörer in einen kreativen Flow versetzen soll."Der neue Sportage setzt neue Maßstäbe für das SUV-Segment in Europa. Er ist vollgepackt mit klassenbesten Konnektivitäts-, Unterhaltungs- und Sicherheitsfunktionen, die die es Ihnen ermöglichen, die Welt zu erkunden, neue Orte zu entdecken und ein inspiriertes Leben durch Bewegung zu leben", lässt sich, Executive Creative Director von Innocean Berlin, zitieren. Die Stammagentur hat die Kampagne entwickelt, produziert hat das Ganze. Regie führt, Kamerafrau ist. Die Bilder hat das Fotografen-Duogeschossen.