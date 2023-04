Viviane Raddatz, Fachbereichsleiterin Klimaschutz und Energiepolitik beim WWF Deutschland, die Idee dahinter.





Die kreative Zusammenarbeit des WWF mit Publicis hat mittlerweile schon Tradition: 2021 entwickelten beide beispielsweise die auf Blockchain-Technologie basierende Kampagne " Aktionstags "World Cleanup Day" die Kampagne #OceanDetox , für die man einen virtuellen Ausstellungsraum im Metaverse eröffnete. verschiedene Publicis-Agenturen realisiert: Leo Burnett zeichnete für die Idee und das Design verantwortlich. Digitas Pixelpark war wiederum für die Umsetzung der digitalen Ausstellung zuständig. Eine die Ausstellung begleitende Kampagne soll darüber hinaus in TV, Digital, Social Media und Print ausgespielt und durch verschiedene Influencer-Kooperationen verlängert werden.Die kreative Zusammenarbeit des WWF mit Publicis hat mittlerweile schon Tradition: 2021 entwickelten beide beispielsweise die auf Blockchain-Technologie basierende Kampagne " Non-Fungible Animals " und räumten damit einige Kreativpreise ab. Im September 2022 folgte dann anlässlich des weltweiten

veränderte die Bilder hinsichtlich möglicher Auswirkungen von starker, gemäßigter und keiner Emissionsbegrenzung bis zum Jahr 2100. So verschwindet Gaugins tropische Landschaft "Tahiti" beispielsweise durch den drastischen Anstieg des Meeresspiegels und Monets blühender Seerosen gleicht im Extremfall einer Dürrelandschaft. Um diese drastischen Zukunftsszenarien zu verhindern, fließen alle im Rahmen der Ausstellung generierten Spenden in WWF Klima- und Naturschutz-Projekte des WWF. "Trotz der akuten Gefährdung und bereits weltweit spürbarer Klimafolgen mangelt es vielerorts noch immer an politischem Willen. 'Climate Realism' macht die Konsequenzen des Zögerns auf einen Blick und allgemein verständlich", erklärt"Mit der Ausstellung wollen wir klar machen: Es gilt nun zu handeln, um die bekannten Szenen dieser Bilder so zu erhalten, wie wir sie kennen und um Unterstützung für den Schutz unseres Planeten zu gewinnen." Neben dem WWF wurde die Ausstellung, die vom 5. bis 10. April am Kulturort POP KUDAMM am Kurfürstendamm in Berlin, sowie digital seit dem 4. April auf der dazugehörigen Website zu sehen ist, durch