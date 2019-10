Nach einem Autounfall sind Betroffene selten entspannt. Gibt es Verletzte? Was kommt auf mich zu? Wie werden die Schäden reguliert? Wie lange dauert die Reparatur? Das sind alles Fragen, die Betroffene nach einem Crash Stunden, Tage, mitunter Wochen beschäftigen. Zeit, sich entspannt zurückzulehnen, gibt es da selten.Genau das thematisiert jetzt diein ihrer neuen Kampagne für die Kfz-Versicherung. Im Unterschied zu vielen Wettbewerbern geht es bei den Düsseldorfern dabei nicht um Preise, sondern um Entspannung. "Zeit für Anderes" zeigt deshalb auch im Werbeblock ungewohnte Bilder für das Produkt Kfz-Police. Keine Unfallszene, kein lautes Geschrei für Wechseltarife, sondern einfach nur Ruhe und Tiefenentspannung beim Fingerfußball oder dem Versuch, ein Ei aufzustellen. Warum das möglich ist? Unter anderem können Ergo-Kunden ihren Schaden einfach online melden. Der Werkstattservice beinhaltet im Reparaturfall einen kostenlosen Hol- und Bring-Service sowie ein Ersatzfahrzeug.Insgesamt schicken die Ergo und die verantwortliche Kreativagenturdrei TV-Spots on Air. Parallel dazu gibt es unter anderem Online- und Social-Media-Aktivitäten, Facebook-Ads, E-Mail-Aktionen, PoS-Kommunikation. Auch spielt die Plattform DFB-Pokal, bei dem die Ergo Partner ist, eine zentralle Rolle. Zudem nutzt die Ergo auch noch einen weiteren Kanal, wiesagt: "Begleitend gehen wir in der Kampagne den Weg über Influencer, die glaubwürdig und authentisch unsere Botschaft in ihre Communites tragen können", erklärt der Leiter Strategic Marketing & Customer Communications.Die Kampagne, es ist die dritte unter der neuen Markenpositionierung und weit von der ehemaligen Pauli-Werbung im Jahr 2016 entfernt, läuft ab heute und traditionell bis zum 30. November. Planung und Schaltung verantwortenund. mir