Aldi bringt dieses Weihnachten die Kultkarotte nach Deutschland

In Großbritannien ist Aldis Kevin the Carrot zu Weihnachten schon ein Publikumsliebling. Jetzt soll das knuddelige Wurzelgemüse auch das deutsche Publikum erobern. Zum 8. November startet die offizielle Weihnachtskampagne rund um Kai Karotte. Der Auftaktfilm ist jedoch keine Neuschöpfung, sondern nur eine in Details variierte neue Schnittfassung des ersten "Kevin the Carrot"-Films von 2016. In der deutschen Fassung ist dem telegenen Gemüse allerdings einiges von seinem Biss abhanden gekommen.