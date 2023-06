Sido will sich mit seiner Brand Kejf für einen besseren Dialog rund um den medizinischen Nutzen von Cannabis einsetzen

Wenn Rap-Ikonen zum Cannabis-Konsum aufrufen, klingt das erst mal nach Klischee. Doch im Fall von Sido und dem Pharma-Unternehmen CNBS steckt ein ernsthafterer Anspruch dahinter.

In den letzten Jahren war es um Sido deutlich ruhiger als zu seinen Hochzeiten in der deutschen Rapszene. Nachdem er sich 2022 in stationäre psychiatrische Behandlung begeben hatte, teilte er seine Erfahrungen rund um Drogensucht und Entzug vielfach öffentlich und war dadurch in den vergangenen Monaten vor allem in Social Media präsent. Von den harten Drogen scheint Sido geheilt zu sein, gegen ein bisschen Cannabis hat er aber offenbar nichts einzuwenden, zumindest nicht im richtigen Kontext. Denn der Musiker betritt jetzt mit einer besonderen Kooperation die Werbebühne. Gemeinsam mit der Pharmazie-Marke CNBS hat Paul Würdig, wie Sido mit bürgerlichem Namen heißt, eine eigene Brand für Medizinal-Cannabis gegründet: Kejf (ausgesprochen kiːf). Der Launch wird von einer Aufklärungskampagne zu den vielfältigen therapeutischen Anwedungsgebieten von Cannabis begleitet.

Herzstück ist ein rund zweieinhalb-minütiges Video, in dem Sido Fragen rund um Cannabis und die Mission seines neugegründeten Unternehmens beantwortet. Die Art der Inszenierung wirkt zwar einigermaßen uninspiriert - Sido lümmelt in typischer Rapper-Manier etwas bocklos auf einem Stuhl, während aus dem Off vom Blatt abgelesene Fragen an ihn gerichtet werden - doch die Botschaft wird deutlich: Er will sich für eine Enttabuisierung des Themas einsetzen (und natürlich seine Produkte verkaufen). Das Thema Jugendschutz und Suchtprävention nehme man dabei äuerst ernst. "Wir haben halt nichts zu verbergen", sagt Sido im Video. Ihm sei es außerdem wichtig, dass Kejf zu einer Community werde, besser noch zu einer "Family", die den transparenten Austausch rund um Cannabis vorantreibt.Dieser Anspruch wird auch auf der Unternehmens-Website deutlich, wo vor allem die hohe Qualität der medizinischen Cannabis-Produkte hervorgehoben wird. Ab August sollen die ersten Cannabisblüten-Varietäten von Kejf in Deutschland verfügbar sein. Neben den Blüten sollen dann verschiedene Vollspektrum-Extrakte auf Cannabinoid-Basis im Sortiment folgen. "Wir legen hohen Wert darauf, unseren Patientinnen und Patienten besonders hochwertige Cannabis-Produkte anzubieten bei denen Ursprung, Weiterverarbeitung, aber auch das individuelle Wirkstoffprofil vollkommen nachvollziehbar sind", sagt Sebastian Fröhlingsdorf, CEO und Mitgründer der Medical CNBS Pharma GmbH. Als pharmazeutischer Importeur, Hersteller und Großhändler verfügt CNBS über alle nötigen Lizenzen entlang der Wertschöpfungskette."Wir wollen mit Kejf etwas bewegen. Wir wollen aufklären. Und das geht am besten, wenn wir die Menschen dort abholen, wo sie stehen - mit ihren Erfahrungen, Ängsten, aber auch Vorurteilen", fasst Sido die Kampagne zusammen. Sowohl Patienten, Fachärztinnen, Psychologen als auch Apothekerinnen, Suchtberatern und vielen anderen Personengruppen wolle man damit Gehör verschaffen und gleichzeitig Voruteile rund um medizinisches Cannabis abbauen. Über ein Expertenportal bei Kejf sollen sich Fachkreise wie Ärztinnen und Apotheker künftig über das pharmazeutische Cannabis-Portfolio der Marke und alle weiteren medizinischen sowie pharmakologischen Details informieren können.