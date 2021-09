© Heineken In der Kampagne zu "Keine Zeit zum Sterben" darf sich Bond-Darsteller Daniel Craig ein Feierabendbier gönnen

Am 30. September startet der neue James-Bond-Film in deutschen Kinos - nach 18 Monaten Verzögerung. Und Sponsor Heineken hat zum Filmstart eine Botschaft an die Fans: Das Warten hat sich gelohnt. Der neue Spot "Well worth the Wait" hat auch stilistisch eine Parallele zum letzten Auftritt von Daniel Craig in der Rolle des Superagenten: Wie bei "Keine Zeit zu Sterben" musste auch Heineken bei seiner Kampagne einen Nachdreh organisieren, um die lange Wartezeit auf den Film zu berücksichtigen.