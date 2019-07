© Screenshot Barmer / Facebook Die Barmer wirbt für Selbstbefriedigung

Es soll ja Menschen geben, die ihre Schlaflosigkeit mit Pillen bekämpfen. Was nicht nur teuer, sondern auch ziemlich ungesund ist. Die Barmer empfiehlt ihren Mitgliedern nun eine Alternative, die auf lange Sicht gesehen nicht nur günstiger ist, sondern auch noch Spaß bringt. Die Botschaft der Krankenkasse und ihrer Social-Media-Agentur Torben, Lucie und die Gelbe Gefahr: Ob man gut oder schlecht schläft ist etwas, was jeder selbst in der Hand hat - und zwar nicht im übertragenen Sinne.