© IMAGO / YAY Images Der "Moment of Truth" meint den Augenblick, wenn die Entscheidung für oder gegen eine Marke getroffen wird

Mit dem sogenannten "Moment of Truth" - kurz MoT - ist der Punkt in der Customer Journey gemeint, an dem sich jemand eine feste Meinung über ein Produkt oder einen Service bildet und dementsprechend für oder gegen den Kauf entscheidet. Für Marketer ist es immanent wichtig, diesen Moment zu erkennen und die potenziellen Kundinnen und Kunden dann zu überzeugen. Doch eine große Umfrage von DVJ Insights zeigt an dieser Stelle jetzt einige Mängel auf.