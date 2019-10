Die Werbemaßnahme visualisiere Massentierhaltung zwar einseitig und überspitzt in düsteren Farben, teilt der Werberat mit. "Jedoch handelt es sich hierbei um für Werbung typische Stilelemente, deren Einsatz grundsätzlich von der grundrechtlich geschützten Meinungsfreiheit gedeckt ist, soweit hierdurch nicht die Rechte anderer z. B. durch pauschale Herabwürdigungen bzw. Verunglimpfungen verletzt werden", heißt es in der Begründung des Gremiums. Derartige Tendenzen seien hier jedoch nicht erkennbar.



Chocjes - Cool ohne Kuh

Allein in den ersten Tagen nach dem Launch von "Jedes Leben ist wertvoll" hatte es hunderte Beschwerden gegen die Kampagne gegeben - teilweise von prominenter Seite.So twitterte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CD): "Dass Unternehmen für ihre Produkte werben, ist verständlich, aber dass das nur mit Landwirtschaftsbashing + plumpem Abwerten aller Milchbauern geht, ist nicht anständig." Im Kern kritisierten die Beschwerdeführer, dass das Video suggeriere, dass alle Molkereien ihre Tiere so hielten und jeder Milchkonsument Tiere ausbeute.Der von der Katjes-Agenturkreierte und von dem Kult-Illustratorgezeichnete Spot soll die neue Marke Chocjes anschieben. Deren Alleinstellungsmerkmal ist die Verwendung von Hafermilch. Die Ausbeutung von Kühen sei für die Herstellung also nicht notwendig, so die Botschaft von Katjes, die mit dem eingängigen Spot unterstrichen werden sollte. ire