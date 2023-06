Menschen nehmen sich für den Katalog bewusst Zeit - und lassen sich gerne von neuen Produkten und Trends überraschen

Zum vierten Mal untersuchen wir Vorurteile über ausgewählte Werbemittel. Der Blick fällt diesmal auf die vermeintlich toten Blätter des Produktkatalogs. Deutlich wird: Der Katalog ist quicklebendig. Menschen schätzen ihn gerade in digitalen Zeiten als hochwertige Inspirationsquelle. Und: Intelligent gestaltet wird der Printkatalog nicht zur Kostenfalle.

DER Touristik Über die Reise hinaus gedacht: Der Magalog von DER Touristik bietet facettenreiche Inhalte rund um die Zieldestination

Mythos Nummer 2: Produktion und Versand von Printkatalogen verursachen hohe Kosten

Gerade im Luxussegment zahlt ein attraktiv gestalteter Katalog auf das Markenimage ein und unterstützt den Absatz. Burkhard Rückemann

Mythos Nummer 3: Produktkataloge sind aus der Zeit gefallen und werden nur von älteren Menschen geschätzt

Diese dünneren Kataloge beinhalten Highlight-Produkte oder fokussieren sich auf ein bestimmtes Produkt- oder Kundensegment. Eine Ausrichtung, die auch bei Magalogen verfolgt werden kann. Die redaktionellen Inhalte sind dann ebenfalls entsprechend zuzuschneiden. Der Reiseveranstalter DER Touristik veröffentlicht Magaloge zu exklusiven Destinationen: „Diese fassen wir zu Themenwelten mit informativen und unterhaltsamen Fakten, Bildern und Illustrationen zusammen. Die Magaloge legen wir in den Reisebüros aus und senden sie im Rahmen ausgewählter Kampagnen an Stammkunden. Aus unserer Marktforschung wissen wir, dass sie sehr beliebt sind“, verrät Matthias Lange, Chief Marketing & Customer Experience Officer bei DER Touristik. Um den Nutzungsmustern jüngerer Menschen zu entsprechen, bietet der Reiseveranstalter die Magaloge zusätzlich online an.„Auch Prospekte sind handlicher als Kataloge und liefern einen praktischen Überblick – sie können bei ganz unterschiedlichen Konsumgütern als effektives Sales-Instrument eingesetzt werden“, sagt Burkhard Rückemann, Geschäftsführer der Werbeagentur Die Rückemänner. Die Auftragszahlen des führenden Versenders unadressierter Haushaltswerbung in Deutschland stützen dessen These: Media Central verschickte für seine fast 100 Kunden im vergangenen Jahr 15 Milliarden Prospekte. 2016 waren es noch weniger als die Hälfte. IFH Media Analytics zufolge ist die Relevanz von Print-Prospekten für die Verbraucher zwischen 2021 und 2022 um 12 Prozent gestiegen.„Bei jeder Marketingmaßnahme sind die Kosten in Relation zu den Resultaten zu bewerten“, rät Rückemann. Gerade bei Luxus-Produkten wie Fernreisen oder Premium-Fahrzeugen zahle ein attraktiv gestalteter Produktkatalog auf das Markenimage ein und unterstütze den Absatz, da die Zielgruppe eine edle haptische Aufmachung schätze. „So sind Kataloge vor allem bei teureren Produktsegmenten in der Regel profitabel“, sagt Rückemann.Wer dennoch das Budget schonen will, kann für geringere Portokosten die Seitenzahl senken oder ein handlicheres Format wählen. Wertvolle Anlaufstellen sind Preisvergleichsportale mit Ranglisten zu Papieren, Formaten, Farben und Services von Online-Druckereien. Zudem lassen sich Inhalte wiederverwerten. So nutzt DER Touristik unter anderem Content von der eigenen Online-Plattform für die Magaloge. Daneben entlasten Verbundlösungen das Portemonnaie. Denkbar wäre zum Beispiel eine Kooperation zwischen einem High-Fashion-Händler und einem Juwelier – für einen Produktkatalog, der wohlhabende weibliche Zielgruppen ansprechen soll.Über den Programmatic-Ansatz lässt sich ebenfalls Zeit und Geld sparen. Produktkataloge werden hierbei mithilfe eines Tools automatisiert gestaltet. Basis ist ein Muster-Layout, in das spezifische Bilder, Grafiken und Texte eingefügt werden. Beispiele für Trigger, die den Prozess der Katalogerstellung in Gang setzen können, sind etwa die Kataloganforderung per Online-Formular oder die wiederholte Betrachtung einer bestimmten Produktkategorie durch einen User. Es entsteht jeweils ein individueller Katalog auf Grundlage des jeweiligen Kundeninteresses.Onlinehändler wie Amazon, Galaxus, Home24 und Wayfair, die viele jüngere Kunden ansprechen, setzen auf Kataloge. Das deutet darauf hin, dass die Gen Z und Millennials durch das haptische Werbemittel erfolgreich aktiviert werden können. Zudem sind Kataloge über Wochen hinweg im Haushalt präsent – bei einem breiten Produktspektrum blättern Haushaltsmitglieder allen Alters darin.